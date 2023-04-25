Ağrı’da, bölgenin ilk ve en büyük markalı karma projesi olan “Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi Projesi” tanıtım programı düzenlendi.

Ağrı’da, bölgenin ilk ve en büyük karma projesi olarak hayata geçirilecek olan “Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi Projesi” tanıtım programı düzenlendi. Ağrı Valiliği ve İsra Holding iş birliği ile başlayacak olan karma konsept proje içerisinde AVM, 5 yıldızlı otel, modern siteler, rezidans daireler ve sağlık üniteleri yer alacak. Kente önemli bir ekonomik ve sosyal dönüşüm gerçekleştirerek istihdama da katkı sağlayacak olan projeye 5 milyar TL yatırım yapılması planlanıyor.

"Ticari hareketliliği artıracak önemli bir yatırım"

Ağrı’nın keşfedilmesi gereken birçok potansiyelinin olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bu proje ile Ağrı’nın hem bölgesel hem de ulusal alanda alanda ekonomiye önemli getirilerinin olacağını belirterek, “Anadolu’da birçok ilde kamu kurumu çekmeye çalışır. Bu ekonomik aktivite oluşturmak içindir. İnsanlar gelirler maaşlarıyla beraber orada yaşarlar ve orada ekonomik aktivite oluştururlar ve bir kazanç elde edilir. Ağrı’da gerçekten çok ciddi sayıda kamu personeli var. Biz bu insanları temel ihtiyaçları dışında ne kadar şehrimizde tutabiliyoruz. Bu insanlar aileleriyle beraber hafta sonu yemek yemek istiyorlar, eğlenip gezmek istiyorlar. Bunların tamamı komşu şehirlerimize gidiyor. Bizler aslında işin temelini gerçekleştirmişiz. Çok sayıda kamu personelimiz ve önemli bir nüfusumuz var. Üniversitemiz ve çok ciddi sayıda öğrencimiz var. Ama bu ekonomik girdinin çoğunu komşu illere gönderiyoruz. Bizler onlara sosyal olanaklar sağlasak bu konuda da çok avantajlı oluruz. Dolasıyla ekonomik aktivitenin artmasına, şehrin yaşam kalitesinin artmasına, ticari hareketliliğin diğer sektörlere katkı sağlamasına vesile olacak çok önemli bir yatırım bu. İnşallah bundan sonra bu süreç gerçekleşmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ve il protokol üyeleri katıldı.