Doğuda 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, yaptığı yatırımlar sayesinde güçlendirdiği teknolojik alt yapısı ile kaçak tüketim oranını ciddi oranda azalttı.

Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars’a elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik’in kayıp kaçağı önlemek için yaptığı çalışmalar sonuç veriyor. Elektrik şebekeleri üzerinden haberleşme alt yapısı anlamına gelen PLC projesi ile tüm bölgedeki kaçak elektrik kullanımını hızla azaltmayı hedefleyen şirket, müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamaya devam ediyor.

İlk olarak 2020 yılında pilot bölge olarak Ağrı İlinin Doğubayazıt ve Patnos İlçelerinde gerçekleşen proje ile enerji yükü ciddi oranda düştü ve buna bağlı olarak arıza sayıları da önemli miktarda azaldı. Başarıya ulaşan projenin uygulama alanı genişleterek 2021 yılında Ağrı’nın Merkez, Diyadin, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçeleri ile Erzurum’un Karaçoban İlçesi uygulamaya dahil edildi.

Aras Elektrik hizmet bölgesinde bulunan diğer il ve ilçelerde de teknik ve teknolojik alt yapı çalışmalarına devam edilmekte olup kayıp kaçak elektrik kullanımının etkilediği teçhizat arızalarını azaltarak kaçak elektrik kullanmayan müşterilerimizin de bu yüzden mağduriyet yaşamamaları sağlanmaktadır.

Bu sistemle birlikte müşteri sayaçlarının uzaktan okuma ve kesme-açma işlemleri yapılırken aynı zamanda kaçak elektrik kullanımı amacıyla sayaçlara yapılacak olan tüketici müdahalelerinin önlenmesi de hedeflendi. Bu sayede Aras Elektrik, hizmet bölgesinde kademeli olarak devreye alınan PLC projeleri ile kayıp-kaçak elektrik tüketimini her yıl istikrarlı bir şekilde azaltmayı başardı.

PLC projesinin önemine değinen Aras Elektrik Müşteri Teknik Hizmetler Koordinatörü Metin Ofluoğlu: “2020 yılında başladığımız bu projeyle sorumluluk bölgemizde kayıp - kaçak oranını önemli ölçüde azalttık. Amacımız bütün müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak. Bölgemizde uygulamaya aldığımız sistemlerden olan PLC projesi ile sadece uzaktan sayaç okuma yapmıyor; aynı zamanda kaçak oranını da her yıl istikrarlı bir şekilde düşürmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimiz tarafından yanlış anlaşılan bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. PLC sistemiyle faturalar OSOS (Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi) ile oluşturuluyor. Bu nedenle tüketicilerimize oluşturulan faturalar sadece kullanmış oldukları tüketim miktarları ile faturalandırılıyor” ifadelerini kullandı.