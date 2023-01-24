Fırat Kalkınma Ajansı’na (FKA) bağlı doğu illerinde en fazla araç Malatya’da bulunuyor.

Fırat Kalkınma Ajansı’na (FKA) bağlı doğu illerinde en fazla araç Malatya’da bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Aralık ayı sonu itibarıyla 201 bin 169 oldu. Malatya’yı, 140 bin 955 araç ile Elazığ takip etti. Bingöl’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 18 bin 397 olurken, Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 10 bin 251 olarak kayıtlara geçti.