Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkisinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede yolların kapalı olması sebebiyle mahsur kalan hasta, AFAD’a ait kar üstü paletli aracı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkisinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede yolların kapalı olması sebebiyle mahsur kalan hasta, AFAD’a ait kar üstü paletli aracı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu’nun özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Deprem sebebiyle birçok ekibini bölgeye gönderen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kalan ekipleriyle de yolları kapalı olması sebebiyle mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede yollar ulaşıma kapandı. Bu sebeple evinde rahatsızlanan Zülbiye Balta, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu AFAD ve Kastamonu UMKE ekipleri, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkisine geldi. İnebolu’nun Çiçekyazı Köyü Çandır Mahallesinde hastalanan Zülbiye Balta, AFAD’a ait kar üstü paletli aracı ile evinden alınarak bölgeye bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca ekipleri, Doğanyurt’a bağlı Derebağ köyünde Yeşilyurt Mahallesinde rahatsızlanan bir hasta ile Azdavay’da da rahatsızlanan diğer bir hastayı, kar üstü paletli aracı ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.