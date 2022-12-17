Malatya’da liseli gençler Hentbol il birinciliği şampiyonası yapılıp, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek takımlar belli oldu. İl şampiyonası sonrasında, Genç Erkeklerde Turgut Özal Anadolu Lisesi, Genç Kızlarda ise Turgut Özal Anadolu Lisesi il birincisi olup, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

Malatya’da liseli gençler Hentbol il birinciliği şampiyonası yapılıp, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek takımlar belli oldu. İl şampiyonası sonrasında, Genç Erkeklerde Turgut Özal Anadolu Lisesi, Genç Kızlarda ise Turgut Özal Anadolu Lisesi il birincisi olup, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Hentbol Gençler Kız - Erkek İl Birinciliği müsabakaları, Battalgazi Spor Salonunda tamamlandı. Genç Erkeklerde Turgut Özal Anadolu Lisesi birinci, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ikinci ve Yeşilyurt Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç Kızlarda ise Turgut Özal Anadolu Lisesi birinciliği, Dr. Sadettin Hacıevliyagil Anadolu Lisesi ise ikinciliği elde etti.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular ile takımlara, madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer yetkili ve ilgililer verdi.