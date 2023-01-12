Türkiye Boks Federasyonu’na bağlı olarak organize edilen Bölge Şampiyonaları’nın Antalya ayağı 9-11 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye Boks Federasyonu’na bağlı olarak organize edilen Bölge Şampiyonaları’nın Antalya ayağı 9-11 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda düzenlendi.

Kırmızı beyazlı takımının şampiyonaya katılan boksörleri Veysel Karani Kardaş 67 kiloda, Polat Yıldırım 63,5 kiloda ve Zübeyde Nur Yamaç 54 kiloda şampiyon olarak kazandıkları üç altın madalya ile yarışmalara damga vurdu.

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyesi Cüneyt Akgül’ün de yerinde takip ettiği şampiyonada kazandıkları başarıların ardından yaklaşık 1.5 ay sonra Mersin’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek olan Antalyasporlu boksörler, Türkiye Şampiyonası’nda da yükselişini sürdürerek İtalya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkmayı hedefliyor.