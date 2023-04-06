Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 24. toplantısını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde “deprem” gündemi ile gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen iller arasındaki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu toplantısında Oda Başkanları depremin bölgede meydana getirdiği ekonomik ve sosyal hasarların giderilmesi için yapılması gerekenleri konusunda istişarede bulundular.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Kahramanmaraş TSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kilis TSO Başkan Yardımcısı Abdullah Şekeroğlu, Şanlıurfa TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Taş ile TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bölgede hayatın başlaması için çalışmalıyız”

Toplantıya ev sahipliği yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantının açılış konuşmasında, 2014 yılında kurulan platformun amacının bölge için birlikte hareket etmek olduğuna vurgu yaparak, “Direkt platform üyesi 7 kentimizi tam kalbinden yaralayan bu felaketin acısı tarifsiz, hasarı büyük. Ama bölge odaları olarak göstereceğimiz dayanışma ile bir nebze de olsa yaraya merhem olabileceğimize inanıyorum. Bugün toplanmamızın nedeni de bölgenin ekonomik ve sosyal hasarını gidermek için bölge odaları platformu olarak hangi adımları atmamamız gerektiğini istişare etmek için bir aradayız. Bölgede yeniden üretimin, ticaretin, turizmin başlaması yani hayatın başlaması için çalışmalıyız” dedi.

“Camiamız toplu konut yapacak”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, TOBB’un felaketin ilk gününden bu yana sahada olduğu belirterek, "TOBB’un başlattığı kalıcı konut projesi hakkında başkanları bilgilendirdi. Kıvanç, “Yaşanan acı felaketle birlikte TOBB camiası varını yoğunu ortaya koydu. Biliyoruz ne yaparsak yapalım gideni yerine koyamayız. Ama birlikteliğimiz ile yaraları sarmaya gayret ediyoruz. #ElverinEvyapalım sloganı ile başlattığımız konut seferberliği kampanyası da camiamızın birlik gücünün göstergesi olacak” diye konuştu.

Toplantının devamında söz alan platform üyesi kentlerin oda başkanları, depremin kentlerinde meydana getirdiği hasar ile ilgili bilgi vererek üyelerinin beklenti ve ihtiyaçları konusundaki çözüm önerilerini paylaştılar.