Bölge Müdürü Yavuz; beraberindeki heyetle birlikte yatırım programında olan ve devam eden işlerde bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ilk olarak beraberindeki çalışma arkadaşları ile birlikte Tortum Kaymakamı Fatih Bayram’ı makamında ziyaret ederek İlçe yatırımları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan Fatih Mahallesinde devam eden ve tamamlandığında Fatih Mahallesini Taşkın ve Taşkın zararlarından koruyacak olan Taşkın Koruma inşaatını yerinde inceleyip yürütülmekte olan çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akabinde ise Bölge Müdürü Yavuz, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve teknik personeller ile birlikte Oltu İlçe merkezinden geçen Oltu çayında incelemelerde bulundular.

Yavuz, daha sonra yapım çalışmaları devam eden, tamamlandığında ise Tutmaç Mahallesini ve arazilerini Taşkın ve Taşkın zararlarından koruyacak olan çalışmaları yerinde inceledikten sonra Narman Alabalık Mahallesini ziyaret ederek Muhtar ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Yavuz, son olarak ise Erzurum’un önemli projelerinden olan ve tamamlandığında 47 bin 060 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak olan Erzurum Narman Şehitler Barajı Şantiye sahasında bir dizi incelemelerde bulundular.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2023 yılı çalışma programımızda olan ve devam işlerimizi yerinde inceledik. Hedefimiz yürütülmekte olan faaliyetlerimizi bir an önce bitirip milletimizin hizmetine sunmaktır.

Erzurum’un önemli projelerinden olup, 47 bin 060 dekar tarım arazilerini modern sulama sistemleriyle buluşturarak, 2023 yılı birim fiyatlarıyla bölge ekonomisine 235 milyon 300 bin TL gelir artışı sağlayacak olan Narman Şehitler Barajının bileşenlerini tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır.” dedi.