DSİ Erzurum 8. Bölge Müdür Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcısı, ilgili Şube Müdürleri ve teknik ekipten oluşan heyetle Erzurum Hınıs Başköy ve Pasinler Söylemez Barajı şantiyelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdür Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcısı, ilgili Şube Müdürleri ve teknik ekipten oluşan heyetle Erzurum Hınıs Başköy ve Pasinler Söylemez Barajı şantiyelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz, beraberindeki heyet ile birlikte ilk önce Erzurum Hınıs Başköy Barajı şantiyesine giderek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceledi.

Akabinde çalışma arkadaşları ile birlikte Erzurum’un ve bölgenin en büyük projesi olan Pasinler Söylemez barajına geçerek gövde kazısı öncesinde bitirilmesi gerekli olan ulaşım yollarındaki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.

Bölge Müdürü Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Ekip arkadaşlarımız ile birlikte Erzurum Hınıs Başköy Barajı ve Pasinler Söylemez Baraj şantiyelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyip son durum hakkında bilgiler aldık. Amacımız yürütülmekte olan çalışmaların bir an önce faydaya dönüşmesidir. 18 Ağustos 2022 tarihi itibari ile su tutma işlemini gerçekleştirdiğimiz Hınıs Başköy barajında depolayacağımız 176 milyon m3 su ile 205 bin 350 dekar tarım arazisini modern sulama sistemi ile sulayıp ülke ekonomisine 616 milyon net gelir artışı sağlamaktır.

Ayrıca Erzurum ve Bölgemizin en büyük projelerinden olan Pasinler Söylemez Barajı şantiyesindeki çalışmaları yerince inceleyip yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte 1 milyar 295 milyon m3 su depolama hacmi ile Pasinler ovasının Aşağı ve Yukarı Pasinler Ovasında Köprüköy ile Horasan İlçelerine bağlı mahallelerinde toplamda 349 bin 690 dekar tarım arazilerini modern sulama sistemi le sulanacağı gibi aynı zamanda da 220 milyon Kwh enerji üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.