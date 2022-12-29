Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen tanışma toplantısına katılan Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, akıl ve güç birliği yapmanın başarının vazgeçilmez temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen tanışma toplantısına katılan Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, akıl ve güç birliği yapmanın başarının vazgeçilmez temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Erdal Dingil, görev yerleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında tüm Şeflerden bilgiler aldı.

Ormanları korumak ve yarınlara en sağlıklı şekilde taşımak gibi önemli bir görevi üstlendiklerini belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, işlerin başarı ile sonuçlanması için planlı ve severek işin yapılması gerektiğinin altını çizdi ve ekip ruhunun önemine değindi. Çalışma prensipleri hakkında da genel bilgiler veren Bölge Müdürü Erdal Dingil, akıl ve güç birliği yapmanın başarının vazgeçilmez temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi ve İşletme Şeflerinin isteklerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.