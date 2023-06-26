Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi yürütücülüğünde ATA TEKNOKENT A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ortaklığında yürütülen TÜBİTAK 1512 BİGG programı faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Nisan ayından beri sürdürülen faaliyetlerle bölgedeki girişimcilerden ilk olarak proje fikirleri toplanmış ve ön değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra belirlenen girişimcilere 14 başlıkta Girişimcilik Yol Haritası Eğitimi verildi. Eğitim programının ardından girişimcilere iş fikirlerini yazabilmeleri için uzmanlar tarafından mentörlük yapıldı. Sürecin sonunda ise TÜBİTAK’a bildirilecek girişimcileri seçebilmek için bir DEMODAY yapılarak iş fikri sahipleri alanında uzman jüri üyelerinin karşısına geçerek projelerini tanıttı.

Etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü ve TÜBİTAK KristalBİGG yürütücüsü Arş. Gör. Gürkan Kalınay: “ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi olarak faaliyetlerimize başladığımız 2019 yılından beri hedefimiz bölgesel girişimcilik ekosistemini nitelikli hale getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışarak bölgedeki girişimcilik ekosistemine nitelikli girişimciler kazandırdık ve bu girişimcilerimiz de ülkemizin ekonomisine katma değeri yüksek ürünlerle katkı sağlıyorlar. Nitelikli girişimcilerin TÜBİTAK gibi lokomotif bir kurumun desteklerinden merkezimiz sayesinde yararlanması onlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu şekilde bölge girişimcileri girişimcilik öykülerini bir çatı altında bir bütün olarak sürdürebilecekleri imkânı ve rahatlığını yakalamış durumdalar” diye konuştu.

Süreç hakkında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise; “ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi kurulduğu günden itibaren bölgesel ve ulusal anlamda katma değeri yüksek, ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltacak ürünler ortaya koymanın gayreti ve çabasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bunları yaparken bu yapı altında kurulan teknogirişim firmaları sayesinde bölgesel anlamda tüketen gençler yerine üreten gençlere evrilen bir sürecin de önemli aktörlerinden biri haline geldi. Ayrıca merkezimiz ön kuluçka merkezi olmasına rağmen TÜBİTAK BİGG desteğini de almış ve bölgede bu süreci ön kuluçkadan TÜBİTAK’a yürüten tek girişimcilik merkezi olmuştur. BİGG sürecinin son aşaması olan DEMODAY etkinliği ile de girişimcilerimize TÜBİTAK jürilerinin önüne çıkmadan bu deneyimi yaşatarak onlara projelerini geliştirme noktasında önemli katkılar sundular” İfadelerini kullandı.