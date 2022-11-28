Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din âliminin hayatının incelendiği “Yakın Dönem Şark Âlimleri-I” sempozyumu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (GİBTÜ) yoğun katılımla gerçekleştirildi. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sempozyumdaki gayelerinin bölgede az tanınan ve bilinmeyen âlimlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din âliminin hayatının incelendiği “Yakın Dönem Şark Âlimleri-I” sempozyumu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (GİBTÜ) yoğun katılımla gerçekleştirildi. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sempozyumdaki gayelerinin bölgede az tanınan ve bilinmeyen âlimlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden olan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Şahinbey Belediyesi’nin de desteğiyle gerçekleşen 17 din âliminin hayatının incelendiği “Yakın Dönem Şark Âlimleri-I” sempozyumuna yoğun katılım oldu.

Sempozyuma Türkiye’nin farklı illerinden 37 akademisyen konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din âliminin hayatını 7 farklı oturumda inceleyen akademisyenler sunumlar eşliğinde dinleyicilere tanıttılar. Her bir oturum sonunda, oturum başkanları tarafından konuşmacı akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Büyük bir emeğin ürünü

Yakın Dönem Şark Âlimleri-I” sempozyumunun açılış konuşmasını yapan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, böylesine kıymetli ve değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın üniversite olarak haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Hatipoğlu, sempozyumun büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, herkesin gece gündüz var gücüyle sempozyumu iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını kaydetti.

Bizde Allah’ın kulu, peygamberin ümmeti şuuru vardır

Sempozyumdaki gayelerinin bölgede az tanınan ve bilinmeyen âlimlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamak olduğunu ifade eden Rektör Hatipoğlu, şöyle konuştu: “Bizim için âlim, âlimdir. Biz âlimlerin memleketine, bakmayız. Bizim için alim kendisinden yararlanılacak bir ışık gibidir. Hangi bölgeden veya coğrafyadan gelirse gelsin aidiyetine bakılmadan saygı görmelidir. Bölge, mezhep veya memleket ayrımcılığına prim vermeden hepsinden arının bal yaparken gösterdiği gayret gibi arşiv hassasiyetiyle tarama yaparız. Kuran, sünnet, icma ve kıyas gibi kriterleri vazgeçilmez yol haritası sayarız.

Bizde Allah’ın kulu, Peygamberin Ümmeti şuuru vardır. İslam ırkçılığı çoktan bitirmiştir. Bizde sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik vardır. Bizim üniversitemizde kimsenin memleketi, mezhebi sorgulanmaz. Bu ülkenin insanı olarak kırmızı çizgilerimiz var. Bayrağını, vatanını, sevecek. Bu ülkeye hainlik yapmayacak gibi kriterlerimiz ve kırımızı çizgilerimiz var. Bu sempozyumda az tanınan ve bilinmeyen olan hocalarımız tanınsın istedik. Bir kelime, bir yorum, bir ayet hakkındaki tahliller çok önemli. Az tanınan ve bilinmeyen âlimlerin yorumları bazen çok önemli olabiliyor. Bazen öyle bir yorum yapıyorlar ki insanın kimyasını düzeltiyorlar. Nice âlim kayboldu gitti, değerlendiremedik. Onun yorumlarını not alamadık, gelecek kuşaklara aktaramadık. Bizim unutulmuş değerli âlimleri gün yüzüne çıkartıp fikirlerini aktarmamız gerekir. Bunu yeni bir nefes yeni bir hayat için çıkarmamız gerekir. Bu nedenle Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa âlimlerimizi gün yüzüne çıkaralım diye yola çıktık. Bu sempozyumda 17 alim için çalışma yapıldı. Bu sempozyumun devamı gelecek.”

Yaşadığımız coğrafyanın önemini biliyoruz

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulmutalip Arpa da, Yakın Dönem Şark Âlimleri’nin sadece bir sempozyuma sığdırmanın mümkün olmadığını, sempozyumların devamının yapılacağını müjdeledi. 7 oturumdan oluşan geniş katılımlı sempozyumda, tebliğ sunan hocaların metinlerinin zenginliğinin önemine değinen Prof. Dr. Arpa, “ Yakın Dönem Şark Âlimleri’ni sadece bir sempozyuma sığdırmak mümkün değil. İlk olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki 17 âlimi incelemeye aldık. Kısa sürede büyük bir fedakarlık göstererek ilk sempozyumu yapmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2 ay da 37 arkadaşımız, akademisyenimiz 17 âlimin hayatını enine boyuna inceleyerek, bizlere aktaracak. Yaşadığımız coğrafyanın önemini biliyoruz. Coğrafyamız, içinde çok büyük anlamlar barındırıyor. Bunun farkına varmamız gerekir. Emperyalistler medeniyetimizin izlerini silmeye çalışıyor. Bunun farkındayız. Bu coğrafya çok önemli. Bu coğrafyada yaşamak çok anlamlı” diye konuştu.

Sempozyuma yoğun katılım oldu

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk de, yaptıkları konuşmada sempozyumun önemine değinerek, böylesine önemli ve kıymetli bir sempozyumda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (GİBTÜ) yapılan sempozyuma; GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Türkiye’nin farklı illerinden gelen akademisyenler ve öğrenciler katıldı.