Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Van’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A yarışmasında bölge birincisi olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Aydemir, Türkiye Finaline katılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Van’da düzenlenen 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının bölge aşaması proje değerlendirmeleri, 12 bölgede çevrimiçi olarak tamamlandı. Van’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204 -A yarışmasında yapılan değerlendirme sonucunda, Ağrı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenci Muhammed Aydemir, öğretmeni Gökçehan Bulut ile birlikte hazırladığı "İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması" adlı projesi ile bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, toplam 12 bölgede yapılan bu yarışmada bölgesinin birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrenci Muhammed Aydemir’i ve öğretmen Gökçehan Bulut’u tebrik etti. Bu projeyle aynı başarıyı Türkiye Finallerinde göstereceklerine yürekten inandığını, tüm destekleri vereceklerini belirten Kökrek,"TÜBİTAK 2204-A yarışmasında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Aydemir adlı öğrenci, danışman öğretmeni Gökçehan Bulut ile birlikte hazırladığı ’İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması’ adlı projesi ile Fizik alanında bölge birincisi olmuştur. Öğrencimiz projede , hümanoid robotların dış yüzey soğutma sistemine alternatif temiz kaynaklardan beslenen bir çözüm bulmayı amaçlamıştır. Şuana kadar yapılan çalışmalar hep iç yapıdaki sistemin soğutulmasına yönelik olduğunu ancak dış yüzeyindeki sıcaklık artışının iç mekanizmanın da çalışmasını olumsuz etkileyeceğini düşünerek projeyi tasarlamış, bunun için en mükemmel tasarım olan insanın soğutma sistemini, terleme olayını örnek almıştır. Ayrıca bunu yaparken enerji kaynağı güneş pillerini kullanarak enerji tasarrufunu amaçlamaktadır. Projeye verdiği destek ve katkılarından dolayı okul yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi.