D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’a bu hafta özellikle Kolpaçino filmi ile dikkat çeken, sinema oyuncusu Serkan Şengül konuk oldu.

D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’a bu hafta özellikle Kolpaçino filmi ile dikkat çeken, sinema oyuncusu Serkan Şengül konuk oldu.

Serkan Şengül, D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’un konuğu oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Serkan Şengül sarı-lacivertlilerin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus’a güveninin tam olduğunu söyleyen Şengül, “Ben Fenerbahçe’yi alkışlıyorum. Sonuna kadar da hak ediyorlar. Hocaya çok güveniyorum, çok büyük bir isim. İnşallah sezonun sonu şampiyonlukla biter. Takım yenilse de üzülmüyorum çünkü takım iyi oynuyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda çok sayıda yıldız adayı var. Mesela İsmail Yüksek, milli takıma uzun süre hizmet edecektir” dedi.

"Maçları yabancı hakemler yönetsin"

Hakemlerin performansından memnun olmadığını belirten Serkan Şengül, “Maçları yabancı hakemler yönetmeli. Tartışma programlarında sürekli hakemler konuşuluyor. Hakemlerin kötü performansı nedeniyle sadece hakemler konuşuluyor. Futbol konuşamıyoruz. Bence yabancı hakemler gelmeli. Futbolcular da art niyetli oynamamalı. Daha dirençli olmalılar. Sürekli kendini yere atan oyuncular var. Bence böyle olmamalı sertlik olmalı, dayanıklılık olmalı” diye konuştu.

"Arda’yı Manchester City’e yakıştırıyorum"

Arda Güler’in az forma şansı bulması hakkında düşüncelerini aktaran Serkan Şengül, “Bence hocanın Arda Güler’e az süre vermesi normal. Çok yetenekli bir oyuncu ama Arda’yı korumak gerekiyor. Üzerine bir anda büyük sorumluluklar vermemek gerekiyor. Jorge Jesus da Arda’nın yıpranmasını istemiyor. Arda burada iyi şeyler yapıp, misyonunu doldurup yurtdışına gitmeli. Ben Arda’yı Manchester City’e yakıştırıyorum. Altay’ı ben çok eleştirmedim. Üzerinde büyük bir yük var. Dünyadaki büyük kaleciler de ilk maçlarında hatalı goller yiyorlar. Altay’a bu kadar yüklenmelerinin sebebi Fenerbahçe gibi önemli bir takımda oynaması. Daha çok göz önünde ve dikkat çekiyor. Bu sene takımda en beğendiğim isim İrfan Can Kahveci. Sakatlıktan iyi döndü. Takıma ağabeylik yapıyor. Bu rolü üstlenmiş. İsmail Yüksek ve Crespo’yu da beğeniyorum” dedi.

"Icardi çok iyi bir oyuncu"

Süper Lig’deki çekişmenin yüksek olduğunu sile getiren Şengül, “Galatasaray’ın da iyi kadrosu var. Şimdi takım gibi oldular ve iyi sonuçlar almaya başladılar. Icardi çok iyi bir oyuncu saha içinde ve dışında farkını ortaya koyuyor. Emre Belözoğlu da Başakşehir’de iyi işler yapıyor. Bence orada kredisi sonsuz. Ama Emre Belözoğlu’nun yurtdışına çıkıp orada da takım çalıştırmasını isterim” diye konuştu.