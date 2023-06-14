Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Bolaman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Hulusi Yerebasmaz, “Bolaman bölgesinde atıl durumda olan balıkçı barınağını yakın zamanda turizm merkezi haline getirmeyi istiyoruz” dedi.

Bolamanlı balıkçılardan oluşan kooperatif üyeleri, Su Ürünleri Kooperatifi idari binası önünde genel kurul sonrası gelecek planlamalarını görüştüler. Yaklaşık 40 yıldır, aynı barınak yerlerini kullanan balıkçılar, ilçeye yakışır ve kullanışlı, yapılması planlanan balıkçı barınağı ile Bolaman’ı cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Bolaman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Hulusi Yerebasmaz, “Balıkçı barınağımızı barınak sahipleri ve Fatsa Belediyemizin destekleriyle iki kat kapasiteye çıkarmayı, mevcut haliyle atıl görülen alanların balıkçımız ve tekne sahipleri için bakım onarım yerleri yapılmasını hedefliyoruz. Kooperatif idari binası alanına lokal binası inşasını yapıp, Bolaman bölgesinde atıl durumda olan balıkçı barınağını yakın zamanda turizm merkezi haline getirmeyi istiyoruz” diye konuştu.