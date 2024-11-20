Şıklığın ve konforun mükemmel dengesi ile öne çıkan Boheems, ev dekorasyonuna yenilikçi bir soluk getiriyor.

Mobilyada kalite ve zarafetin öncüsü Bellona, 2024 yılının son çeyreğinde hazırladığı yeni koleksiyonunda, Bohem tarzını modern detaylarla birleştiren Boheems Koltuk Takımı ile yaşam alanlarına hem şıklık hem

de konfor katıyor. Boheems Koltuk Takımı, yumuşak hatları, oval kol tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor. İkili ve üçlü koltuklarda kullanılan bombeli sırt yapısı ve klapa detayı, Bohem tarzın zamansız estetiğini yansıtıyor. Boheems, sadece estetik açıdan değil, fonksiyonelliğiyle de öne çıkıyor. Üçlü ve ikili koltuk üniteleri, geriye doğru dönen sırt mekanizması ile yatak olma özelliği sunarak, misafirler için pratik bir çözüm sağlıyor.

Ayrıca, püskül detaylı dekoratif kırlentler ve etnik çizgilere sahip ortopedik kırlentler, modern bir görsellik sunarken, kullanıcıya rahatlık vaat ediyor. Boheems Koltuk Takımı, fonksiyonellik ve şıklığının yanında kaliteli

malzeme kullanımıyla da ön plana çıkıyor. Dayanıklı iskelet yapısı ve ürün ömrünü uzatan S yay uygulaması ile uzun yıllar kullanım avantajı sağlarken, iç dolgu malzemeleri ile de konfor maksimum seviyeye çıkarılıyor.

Bellona’nın en yeni ve şık koleksiyonu Boheems Koltuk Takımı, evinizin en özel köşesini süslemeye hazır. Estetik, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu özel koleksiyon, modern yaşam alanlarına yeni bir soluk

getiriyor. Detaylı bilgiye ulaşmak için Bellona.com.tr’yi ve Bellona mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.