DÜZCE(İHA) – Düzce’nin sahil kesimi Akçakoca’da boğulmaların önüne geçmek için alınacak tedbirler konuşuldu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, başkanlığında Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Akçakoca ilçesi sınırları içinde bulunan sahillerde boğulmaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması için bir araya gelindi. Toplantıda suda boğulma olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve vatandaşların konuyla ilgili bilinçlendirilmesi hususu görüşüldü.