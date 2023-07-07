Samsun’da son 1 ay içerisinde 252 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 5 kişi hayatını kaybetti. Samsun Valiliği de yeni bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Karadeniz’de özellikle tedbirsiz davranan vatandaşlar nedeniyle, kimi zaman da RİP (çeken akıntı) yüzünden boğulma olayları meydana geliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre son 1 ay içerisinde çağrı merkezine 373 boğulma vakası ile ilgili çağrı geldi. Bu çağrılardan 252’si vakaya dönüştü. 19 kişi ciddi vakaya dönüşerek hastaneye kaldırıldı. Bu 19 vakadan 5’i hayatını kaybetti.

Samsun Valiliği yeniden uyardı

Samsun Valiliği, yaptığı yeni uyarı ile vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Ülkemizde her yıl yüzlerce kişi suda boğulma sonucunda hayatını kaybediyor. Suya girerken tedbirli olmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Boğulma tehlikesine karşı alabileceğiniz tedbirleri biliyor musunuz?

- Paniğe kapılmak, kontrolü kaybettirir.

- Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın.

- Suya girmeden önce, ufak ısınma egzersizleri veya esneme hareketleri yapın.

- Küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.

- Yüzmek için cankurtaran adlı kişiye yanıt olarak bulunan yerleri tercih edin.

- Çocuklarınıza, yanlarında bir yetişkin olmadan suya girmenin tehlikeli olduğunu öğretin.

Lütfen unutmayın; küçük tedbirler, büyük kazaları önler” denildi.