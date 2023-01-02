Elazığ’da nehirde boğulmak üzere olan dağ keçisi, jandarma tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da nehirde boğulmak üzere olan dağ keçisi, jandarma tarafından kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Palu Arındık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli ekipler, Burgudere köyü Murat Nehri’nde bir dağ keçisinin boğulmak üzere olduğu fark etti. Ekipler tarafından kurtarılarak sudan çıkartılan dağ keçisine ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Keçi, ardından Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.