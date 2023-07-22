Kırklareli’nin Pınarhisar ilçe genelindeki baraj ve göletler, boğulma vakalarını önlemek maksadıyla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte devamlı kontrol ediliyor.

Aşırı yükselen sıcaklardan bunalan vatandaşların akarsu, gölet ve barajlara girerek serinlemek istemeleri, boğulma vakalarını da artırdı. Pınarhisar Kaymakamlığı tarafından, boğulma olaylarını önlemek amacıyla suya girişlerin yasak olduğu baraj ve göletlerde denetimler arttırıldı. Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileriyle beraber baraj ve göletleri sürekli denetliyor.

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, "Barajlar ve göletler meydana gelebilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce süreli kontrol edilmektedir. Can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması için baraj ve göletlere girilmemesi gerekmektedir" dedi.