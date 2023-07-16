Hatay’ın Payas ilçesinde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişinin yardımına çevredeki vatandaşların yetiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Payas’ta meydana geldi. Sıcaktan bunalan 2 kişi, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar. Denizde 2 şahsın çaresizce çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek onları kurtarmak için mücadele etti. Vatandaşların saniyeler içerisinde yardıma koşmasıyla 2 şahıs da kurtarılarak kıyıya getirildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.