Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Fadime Gökkaya, 17 Haziran tarihinde Side Küçük Plaj’da denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Duran kalbi çalıştırılan ve özel hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Fadime Gökkaya, 14 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Side’ye tatile gelen 57 yaşındaki Fadime Gökkaya, Side Küçük Plaj’da denize girerken boğulma tehlikesi atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan ve duran kalbi yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan talihsiz kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Fadime Gökkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.