Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Alican Bozkurt, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Alican Bozkurt, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 18 Eylül Pazar günü Kandıra Cebeci Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da yaşayan Alican Bozkurt (28), 3 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Cebeci Sahili’ne geldi. Denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 3 arkadaş kurtarıldı, Alican Bozkurt ise yaklaşık 10 dakika sonra sudan çıkarıldı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican Bozkurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedavi altına alınan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.