Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Alican Bozkurt, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Alican Bozkurt, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 18 Eylül Pazar günü Kandıra Cebeci Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da yaşayan Alican Bozkurt (28), 3 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Cebeci Sahili’ne geldi. Denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 3 arkadaş kurtarıldı, Alican Bozkurt ise yaklaşık 10 dakika sonra sudan çıkarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican Bozkurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedavi altına alınan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.