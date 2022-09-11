Tokat’ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı’nda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı’nda boğulma tehlikesi geçiren çocuğun duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erbaa ilçesi Kelkit çayına Şıhlar mezarlığı yakınlarında Halil İbrahim Bağcı (13) balık tutmaya gitti. Bir süre sonra serinlemek için Kelkit çayına giren çocuk suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerinde Erbaa itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler tarafından yarı baygın olarak kurtarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati fonksiyonlarını kaybeden Bağcı, acil serviste yapılan kalp masajı ile hayata turundu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi.