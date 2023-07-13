Batman’da geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşanan boğulma vakalarının ardından, Sason ilçesindeki çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan yüzme kurslarına kayıt yaptırarak yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kurslarına kayıt yaptıran 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklar, vardiya halinde yüzme havuzuna giderek alanında uzman antrenörlerinden eğitim alıyor. Artan boğulma vakalarının ardından açılan yüzme kurslarına 6 ile 14 yaş arasındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Hilal Mercan, açılan yüzme kurslarına 70 kız ve 150 erkek öğrencinin kayıt yaptığını söyledi. Mercan, “Açtığımız bu kursumuza 6 ile 14 yaş arasındaki çocukları alıyoruz. Kız öğrencileri sabah saat 09 ile 11.00 arasında, erkek öğrencilerimizi de öğleden sonra 16.00 ile 18.00 arasında alıyoruz. Havuzumuzu yeni açtık. Yoğun bir katılım var. Kursumuza 70 kız ve 150 erkek öğrenci katılıyor. Buradaki amacımız çocuklarımıza yüzme öğreterek Batman’da son günlerde aratan boğulma olaylarına son vererek önüne geçmektir. 5 uzman antrenörümüz var. Gönüllü bayan antrenörümüz de var. Bakanlığımız bünyesinde bu kursları açtık. Okullar açılıncaya kadar kursumuz devam edecek. İnşallah burada eğitim gören çocuklarımız, yüzme öğrenerek suda herhangi bir tehlike durumunda kendini kurtarabilecek duruma gelirler” dedi.

"Yaşanan boğulma vakalarını bitirmek istiyoruz”

Geçtiğimiz günlerde çayda boğulma vakalarının yaşandığını ve boğulma hadiselerine son vermek için vatandaşların çocuklarını açılan kurslara yönlendirmesi gerektiğini belirten yüzme antrenörü Recep Yalçıner, “İlçemizde çayda maalesef boğulma vakaları yaşandı. Biz bu vakaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun için daha fazla çocuğa ulaşarak eğitim vermek istiyoruz. Sason halkının çocuklarını buraya göndererek bizlere destek vermesini istiyoruz. Amacımız boğulma vakalarının önüne geçmek için temel yüzme eğitimini vermektir” diye konuştu.

Spor bakanlığı bünyesinde ücretsiz açılan yüzme kurslarına giden 220 öğrenci, alanında uzman antrenörler eşliğinde yarı olimpik havuzlarında yüzme öğreniyor.