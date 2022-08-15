Kastamonu’nun Abana ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kastamonu’nun Abana ilçesi liman mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet Şahin, ailesi ile birlikte sahile gelerek serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdükleri sırada, Şahin’in ismi öğrenilemeyen kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Kızını kurtaran Şahin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde, gece saatlerinde Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuk babası olan Şahin’in cenazesinin merkez Başköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.