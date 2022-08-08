Başkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı.

Başkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti. Nefes almakta zorlanan adam ilk önce ayağa kalktı. Adamın arkasına geçen ve bu işin eğitimini aldığı belli olan garson birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. Müşterinin verdiği haya mücadelesi ise güvenlik kameralarına yansıdı