Manisa’nın Akhisar ilçesinde boğazına şekerleme kutusunun kapağı takılan çocuğun boğulmak üzere olduğunu fark eden bakkal sahibi, çocuğa Heimlich manevrası ile müdahale ederek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde boğazına şekerleme kutusunun kapağı takılan çocuğun boğulmak üzere olduğunu fark eden bakkal sahibi, çocuğa Heimlich manevrası ile müdahale ederek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münire Oflaz’a ait bakkal dükkanından tüp draje şeklinde olan şekerlemelerden alan 10 yaşındaki Muhammet Kutlu, şekerleme kutusunun kapağını ağzıyla açmak istedi. Bu sırada kutunun kapağı boğazına kaçan minik Muhammet’in nefes alışverişi kesildi. Durumu fark eden bakkal dükkanı sahibi Münire Oflaz, daha öncesinde eğitimini aldığı Heimlich müdahalesiyle küçük çocuğu boğulmaktan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Muhammet Kutlu, daha sonra evine gitti. Küçük çocuğun babası Resul Kutlu, çocuğunun hayatını kurtaran Münire Oflaz’a teşekkür etti.

Böylesi durumlara müdahale etmek için herkesin heimlich manevrası eğitimi alması gerektiğine vurgu yapan bakkal sahibi Münire Oflaz, “Ben dükkanda çalıştığım sırada şekerleme kutusunu ağzına dikmiş. Ağzına çektiğinde kapak nefes borusuna kaçıyor. Ben de koşturarak önce sırtına vurup Heimlich manevrası yaparak kapağı çıkarttım. Bayağı tıkanmıştı. Elimle müdahale etseydim daha da ileri gidebilirdi. Çocukların anneleri çok dikkat etsinler. Herkesin başına gelebilir. Allah’ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ben Heimlich manevrası eğitimini almıştım. İyi ki daha önce çalıştığım iş yerindeki patronumuz bu eğitimi bizlere aldırdı. Böyle bir eğitim almasaydı müdahale etmem imkansızdı. Herkes çok dikkat etsin. Bu sokakta da bakkalda da yaşanabilir. Heimlich manevrasının eğitimini versinler. Herkes gözünü dört açsın çok dikkatli olsun” dedi.

Başından geçen olayı anlatan 10 yaşındaki Muhammet Kutlu, “Ağzımdan atacaktım derin bir nefes aldım. Ağzıma kapak hemen geldi. Ben de can havliyle içeriye girdim. Teyze hemen gelerek bana müdahale etti ve kapağı çıkarttı” diye konuştu.

Herkesin böyle bilinçli olmasını istediklerini söyleyen minik Muhammet’in babası Resul Kutlu, “Benim çocuğum olabilir, başka bir çocuk da olabilirdi. Üzücü bir şey. Bir daha yaşanmasın istiyorum” dedi.

Öte yandan yaşanan dehşet anları ise bakkalın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde minik Muhammet boğazına kapağın kaçması sonrası yardım istemek amacıyla bakkala girmesi ve Münire Oflaz’ın çocuğa Heimlich manevrası yaparak kurtarması görülüyor.