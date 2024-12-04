Şanlıurfa’da boğazına şeker kaçan öğrenciyi heimlich manevrası sayesinde kurtaran öğretmen o anları anlattı.

Olay, Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulunda yaşandı. Okulun 5’inci sınıfında okuyan Z.A.’nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Bir kadın öğretmenin bir süre heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı. Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu’nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

Kurtarma anını anlattı

Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, “Olay anından dersteydik. Koridordan seslerin geldiğini duyduk. Koridora çıktığımızda bir öğretmenimizin boğazına şeker kaçan öğrencisine müdahale ettiğini gördüm. Bende daha önce Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu ilk yardım kurslarında öğrenmiş olduğum heimlich manevrasını öğrenci üzerinde uyguladım. Uygulama sonucu öğrencinin boğazındaki şeker çıktı. Bu uygulama sayesinde öğrencimiz kurtulmuş oldu” ifadelerini kullandı.