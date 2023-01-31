Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımına başlanan Boğaziçi yolunda ikinci etap çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımına başlanan Boğaziçi yolunda ikinci etap çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayıp Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlanırken, projenin ikinci etabı olan ve Şehreküstü kavşağından Binevler bopsatnesi’ne kadar açılması planlanan yol için çalışmalar Şahinbey belediyesi tarafından yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aralıksız yürütülen yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Tahmazoğlu, "Şehrimizin trafik problemini çözmek adına devasa yatırımlar yapıyor, yeni yollar açıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi şehrin dönüşümünde de örnek çalışmalara imza atıyoruz. Boğaziçi 1’inci etapta daha önceden 860 adet evin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirerek yolumuzu açmıştık. Şimdi bunun devamı olan Boğaziçi 2’inci etapta çalışmalarını tamamlama aşamasına geldik. İnşallah kısa sürede bu yolumuzu da tamamlayıp Şahinbey’imizin, Gaziantep’imizin hizmetine sunmuş olacağız. Şehreküstü Kavşağı’ndan başlayarak Binevler Postanesi’ne kadar kesintisiz yeni bir ring, yeni bir yol açmış oluyoruz. Yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.