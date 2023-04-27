Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarda sona gelindiğinin müjdesini verdi.

"İnönü Caddesi’nin yükü hafifleyecek"

Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemiz tarafından yaptırılan Boğaziçi 2’nci etap çalışmamız hızla devam ediyor. Bir taraftan yolu koduna getirirken, bir taraftan da plentte sererek silindirlerle sıkıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarına başlayarak on gün içerisinde Boğaziçi 2’nci etap yolumuzu Gaziantepli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehreküstü Kavşağından başlayıp Kılınçoğlu, Aydınbaba, Saçaklı Mahallelerinden Özdemirbey Caddesine ulaşan Boğaziçi 2. Etap çalışmamızda sona geldik. Böylelikle İnönü Caddesi’nin trafik yükü yüzde 60-70 oranında hafiflemiş olacak. Yolumuz İnönü Caddesinin iki katı genişliğinde; daha akıcı ve daha seri bir yol. Vatandaşlarımız ışıkta beklemeden işlerine ve evlerine kolayca ulaşabilecekler” dedi.