DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’nin Boğaziçi Beldesinde 720 metrekare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaattı başladı.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’nin Boğaziçi Beldesinde 720 metrekare kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaattı başladı.

Boğaziçi Beldesi Yazlık ASM yeni binası yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan 2 katlı, 720 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Aile Sağlığı Merkezinin zemin betonu yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yeni yapılan 3 hekimli sağlık merkezin en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek “Aile Sağlığı Merkezimiz bölgede yaşayan 5 binden fazla vatandaşımıza hizmet verecek. Artan nüfus ile birlikte halkımız daha modern bir merkezde sağlık hizmeti alacak” dedi.