Şahinbey Belediyesi Boğaziçi 2. Etap çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol güzergahında kamulaştırması yapılan evlerden sonuncusunun yıkımı da önceki gün öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Boğaziçi 2. Etap çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol güzergahında kamulaştırması yapılan evlerden sonuncusunun yıkımı da önceki gün öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

Şehre nefes aldıran Boğaziçi 1’nci etabın ardından trafik sorununu tamamen çözecek Boğaziçi 2’nci etap çalışmalarına hızlıca başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kamulaştırılan evlerin sonuncusunun yıkımını Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdi. Şehrin çehresini değiştirmek ve özellikle trafik sorununu ortadan kaldırmak için Özdemirbey 1’nci ve 2’nci etap, Yeşilvadi 12 şeritli yol, YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşak projelerini başarıyla tamamlayan Şahinbey Belediyesi, Boğaziçi Bulvarı 1’nci etabın ardından başlattığı Boğaziçi 2’nci etap çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi, bulvarın 1’nci etabında 261 bina ve 884 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirirken, 2’nci etapta ise 243 bina ile 815 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdi.

“10 bin 388 adet evi kamulaştırdık”

Boğaziçi 2’nci etap çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizin trafik problemini çözmek adına devasa yatırımlar yapıyor, yeni yollar açıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümde de örnek çalışmalara imza atıyoruz. Şu ana kadar 10 bin 388 adet evin kamulaştırılmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımını gerçekleştirdiğimiz yerlerde geniş yollar, okul alanları, yeşil alanlar çıkartarak yoğunluğu azaltıyoruz. Yeni yerleşim yerlerini taşıyarak vatandaşlarımızı da asla mağdur etmiyoruz. Boğaziçi 1’inci etapta daha önceden 860 adet evin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirerek yolumuzu açmıştık. Şimdi bunun devamı olan Boğaziçi 2’inci etapta 815’inci evi yıktık. Bununla birlikte bu yolda yıkılmamış ev kalmamış oldu. İnşallah 2 ay gibi bir sürede bu yolumuzu da tamamlayıp Şahinbeyimizin, Gaziantep’imizin hizmetine sunmuş olacağız. Şehreküstü Kavşağı’ndan başlayarak Binevler Postanesi’ne kadar kesintisiz yeni bir ring, yeni bir yol açmış oluyoruz. Aynı zamanda bu yolla da YeşilVadi Bulvarı’na yeni bir tünel açıyoruz. 1’inci etap 2’İnci etabın güncel maliyeti 500 milyon TL’yi geçiyor. Yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.