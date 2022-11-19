Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

“Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.