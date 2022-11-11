Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

Gasp şüphelisinden ilginç itiraf: "Metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım"

Gasp şüphelisinden ilginç itiraf: "Metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım"

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörleri tarafından kurtarılarak Türkeli’ye demirletildi.

Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

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