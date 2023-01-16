Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından Boğaz gemi trafiğine kapatılmıştı. Bu nedenle Boğaz girişinde oluşan gemi trafiği drone ile görüntülendi.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından Boğaz gemi trafiğine kapatılmıştı. Bu nedenle Boğaz girişinde oluşan gemi trafiği drone ile görüntülendi.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturmuş, gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından römorkörler, halatlar ile birbirlerine bağlanarak kurtarılmıştı. Geminin karaya oturmasının ardından Boğaz da gemi trafiğine kapatılmıştı. Bu nedenle Boğaz girişinde gemi trafiği oluştu. Boğaz’da bekleyen gemilere geçiş için bekleyenler de eklenince trafik yoğunluğu arttı. Boğaz’ın girişinde oluşan gemi yoğunluğu havadan görüntülendi.