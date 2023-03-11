Artvin’de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri öncesi hazırlıklar başladı. Güreşlere spor yaparak hazırlanan boğaların, tırnak bakımını yapmak için bin 600 kilometre mesafedeki Aydın’dan Artvin’e özel olarak nalbant getirildi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor. Kentin bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere farklı arenalarda boğalarını güreştirecek olan boğa sahipleri, havaların ısınmasıyla hazırlıklara başladı.

Güreşlerde boğaların başarılı olabilmesi için aylar öncesinden boğalarına arpa, ot, yumurta, kuru üzüm gibi özel yemlerle besleniyor. Boğa sahipleri, aynı zamanda günde 5 ile 10 kilometre koşu yaptırıyor. Boğalar, spor yaparken ayakları ’incinmesin" diye de nallama işlemi yaptırılıyor.

İlk kez nal çakılacak hayvanların ayakları temizlendikten sonra nal çakma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha önce nal çakılmış hayvanlarda ise eski nal sebebiyle uzayan veya çürüyen tırnak kesildikten sonra hayvanın ayağı temizleniyor. Özel nal çivileri ile ayağa çakılan nallardan artan çiviler kesilerek boğalar spora ve güreşlere hazır hale geliyor.

“Boğacılık işi sevgi tutku işidir”

Artvin’in Borçka ilçesinden iki boğasının tırnak bakımı için getiren Metin Zeytin, Artvin’de yazın gelmesiyle festivaller öncesi boğaları güreşlere hazırladıklarını ifade etti. "Spor öncesi tırnak bakımı yapılarak nal çakma işlemi yaptırıyoruz" diyen Zeytin “Spor esnasında hayvan zarar görmemesi için nal oldukça önemli. Nal çaktırmayla sezon başlar, daha sonra spor yapılır. 40 gün ile 60 gün arasında sürer. Sporuyla birlikte bazı besinler alır, arpa yem üzüm kurusu gibi. Daha sonra boğamız hazır olunca uygun meydana boğamızı götürüp güreştiriyoruz. Boğacılık işi bu şekilde sevgi ve tutku ile yapılıyor. Kimse bizim boğaları sevdiğimiz gibi sevemez. Görüyorsunuz hayvanın ayağına taş değmesin diye kilometrelerce uzaklıktan nalbant getirip nal çaktırıyoruz" dedi.

Bin 600 kilometreden boğalara nal çakmak için geliyor

Aydın’dan gelen 35 yıllık Nalbant Turgut Aydın ise yaptığı açıklamada "35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Mesleğim hayvanların tırnak bakımlarını yapmak. Buraya özel davet üzerine geliyorum. Bin 600 kilometre yol yapıp buradaki güreş boğalarının tırnak bakımlarını yapıyoruz. Yılda iki kez Artvin’e geliyorum. 15 gün kalıyorum yaklaşık 150 boğanın tırnağına nal takıyorum” ifadelerini kullandı.