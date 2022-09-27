Bodrum Ticaret Odası (BODTO) seçimlerinde Halikarnas Çalışma Grubu’nun adayı iş adamı Engin Kaplan, ‘Bodrum için sözümüz var’ sloganıyla projelerini tanıttı. Kaplan, “Bodrum’da iş hayatını kolaylaştıracak ve yerel esnafın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yaklaşımlarla, Bodrum iş dünyası daha öngörülebilir bir zemine kavuşacak, Bodrum’un Bodrum olarak yaşamasına yönelik güçlü bir duruş oluşacaktır” dedi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) seçimlerinde Halikarnas Çalışma Grubu’nun adayı iş adamı Engin Kaplan, ‘Bodrum için sözümüz var’ sloganıyla projelerini tanıttı. Kaplan, “Bodrum’da iş hayatını kolaylaştıracak ve yerel esnafın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yaklaşımlarla, Bodrum iş dünyası daha öngörülebilir bir zemine kavuşacak, Bodrum’un Bodrum olarak yaşamasına yönelik güçlü bir duruş oluşacaktır” dedi.

2 Ekim’de yapılacak olan Bodrum Ticaret Odası seçimleri için Halikarnas Çalışma Grubu, seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. ‘Bodrum için sözümüz var’ sloganıyla yola çıkan Halikarnas ekibi, seçildiklerinde ortaya koymayı taahhüt ettikleri 11 proje başlığını açıkladı. Ölçüm, Kobi, Kreş, Depo, Lokal, Akademi, Destek gibi proje başlıklarının hazır olduğunu söyleyen Kaplan, “Bodrum iş hayatının Bodrum’a katabileceği değerlerin farkındayız, bütün unsurlarıyla ve gerçekçi bir yaklaşım ile hem Bodrum yerel ekonomisinin hem de ülke ekonomimizin daha yüksek katma değer elde edebileceğini biliyoruz. Bu yaklaşımla hazırladığımız projelerimiz hazır. 2 Ekim’den sonra projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başlamayı hedefliyoruz. Bodrum’un yeme içme sektörü, konaklama sektörü, inşaat sektörü gibi büyük sorunlarla boğuşan sektörlerine etkili komite çalışmalarıyla müdahil olmayı ve iyileştirici çalışmalar yapmanın elzem olduğunu biliyoruz. Lokomotif sektörlerimizi besleyen diğer sektörlerimizde büyük verim problemleri olduğunu biliyoruz" dedi.

"Projelerimiz bu sorunlara odaklı bir yaklaşımı yansıtmaktadır, Bodrum yerel ekonomisinin ölçülebilir, öngörülebilir, güvenli ve sürdürülebilir büyümesi ekseninde buluşmaktadır" diyen Kaplan, projelerin en çok beğeni toplayan ve öne çıkanlarını şu şekilde sıraladı:

"Ölçüm; yıllık envanter ölçümleri, istatistikler ve sektörel planlama çalışmalarıyla birlikte Bodrum’un ihtiyaçları ve hedefleri verilere dayalı olarak ileriye dönük adımlar atılmasını kolaylaştıracak. Elde ettiğimiz veriler mikro ve makro ölçekte birçok projeye, iyileştirme ve önleme çalışmalarına ışık tutacak. Yerel esnafın büyük sermayeye karşı zayıf kaldığı öngörü ve fizibilite çalışmalarını onların adına BODTO yapacak ve sunacak. Bu yerel esnafımızın kısıtlı kaynaklarını çok daha verimli kullanmasını sağlayacak. Büyük sermayeyi ise Bodrum’a daha verimli ve sürdürülebilir yatırımlar için çekecek. Kobi; işletmelere işlerini geliştirebilmeleri ve büyütebilmeleri için proje hazırlama, danışmanlık, melek yatırımcı platformu ve KOSGEB danışmanlığı gibi birçok konuda eksiklerinin tamamlanmasında ev sahipliği yapacağız. İstasyon; Dijital Dönüşüm Ofisi sayesinde çağın gerekliliklerine uygun şekilde çalışma hayatında yenilikçi süreçlerin temellerini atacağız. Özellikle dijital alandaki girişimciler için fikirlerini geliştirip büyütebilecekleri bir kuluçka merkezi kurarak, genç fikirleri destekleyerek geliştirecekleri start up’ların önü açacağız. Bodrum İstasyon ismiyle kuracağımız yapı dijital gezginlerin uğrak yeri, önemli atölye ve seminerlerin, dijital dünyanın önemli isimlerinin ev sahibi olacak. Bu yapılanma, hedeflediğimiz 8 ay konaklama turizmi yaklaşımını da Bodrum için en verimli turist profiliyle buluşturarak bir katma değer oluşturacak. Depo; Bodrum maruz kaldığı kontrolsüz büyüme ve arsa maliyetlerinin yüksekliğinin bir araya gelmesiyle büyük bir depolama yaşamaktadır. Kentin yükünü taşıyan farklı sektörden binlerce işletme az ya da çok ürünlerini depolamak için iptidai yollarla çözüm üretmek durumunda kalmaktadır. Bodrum ticari hayatındaki başlıca sorunlardan biri depolama alanlarının yetersizliğidir. Ticaret odası üyesi olan işletmelerin kullanımına uygun, temiz, güvenli ve sürdürülebilir depo alanlarının oluşturulması için bölge iş insanları ile birlikte entegre şekilde geliştireceğimiz depo alanlarında üyelerimizin depolama sorununa çözümler üreteceğiz. Bu projeler aynı zamanda ‘sanayi sitesi’ problemi ile birlikte çalışılacak, Bodrum Yarımadasının en az üç noktasında entegre, bölge iş insanlarının ortak olduğu yapılar üretme çabası sergilenecektir. Bu yönde Bodrum Ticaret Odası’nın mevzuat ve yasalar bakımından sınırları içinde fakat tüm ilgili kurumlarla iş birliği ve destek ilişkisi benimsenecektir. Lokal; Ticaret Odası üyelerinin bir araya gelebilecekleri, iş dünyasının yoğun stresinden yine iş dünyasındaki dostlarıyla sosyalleşerek uzaklaşabilecekleri, yeni fikir ve projelerine destek bulabilecekleri, iş toplantı ve yemeklerini organize edebilecekleri bir buluşma ortamını BODTO lokali ile yakalayacağız. Kreş; iş hayatında kadın istihdamının arttırılmasını sağlamak amacıyla kurulacak olan kreşlerde çocukların zaman geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bölgemizde özellikle asgari ücret bandında maaş alan çalışanlarımızın en büyük sorunu çocuklarını bir kreşe veremiyor olmalarıdır. Bu iptidai çözümler, toplumsal riskler, kadınların iş hayatına katılımının önünde bir bariyer ve istihdam dengesizlikleri oluşturmaktır. Daha da önemlisi yüzlerce çocuğumuz, hayati önem taşıyan okul öncesi eğitimden mahrum kalmaktadır. Bu proje iş hayatımızdaki aktif kreşlerimizden oluşan bir heyetle ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarımızla ortak bir çalışmayla icra edilecek."

Kaplan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Seçim süreci bizim için ummadığımız, beklemediğimiz ama klasik olduğunu bildiğimiz bir takım engellerle mücadele ederek geçiyor. Fakat bütün bu bariyerlere rağmen ortaya çıkan enerjiden dolayı çok memnunuz. Halikarnas Çalışma Grubu olarak doğru bir şey yaptığımıza dair inancımız her geçen saat artıyor. Meslek komitelerimizi büyük oranda tamamladık. Bir çoğu artık tamamen kendi sektörlerine odaklanmış bir çalışma içinde. Bu kadar kısa süre içinde kurumsal bir yapıya kavuşan ve ortaya çıkan her reaksiyona müdahil olabilen Halikarnas Çalışma Grubuna tüm destek verenlere, çalışmalarımıza katılanlara, orta sahaya kadar giren tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir yandan projelerimiz, seçim koordinasyonu, medya ve iletişim gibi çalışmaları yürütürken bir yandan da Bodrum iş hayatı ve Bodrum Ticaret Odası için ortaya koyabileceğimiz en güçlü meslek komite listelerimizi hazırlıyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan proje ve komite üyeleri lansmanımızda çok kıymetli iş insanlarımızı Bodrum Ticaret Odası ile buluşturma irademizi somutlaştıracağız. Bu süreçte STK’larımız, odalarımız, kurumlarımız ve toplumsal yapımızın yıpratılmaması, tahrip çabasına girilmemesini önemsediğimizi, yeni bir çalışma dönemine girecek olan Bodrum Ticaret Odası’nın en çok ihtiyacı olan şeyin sağlıklı ve kurumsal yapısını koruyan kurumlarımız olacağını, seçim sonucu ne olursa olsun bu kurumlarla odamızın kuracağı işbirliği ve çalışmaların ülke menfaatinden başka bir sonuç doğurmayacağını bir kere daha belirtmek istiyoruz."