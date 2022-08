Bodrum’da, 18 rezidans ve 65 özel villadan oluşan Velux Yalıkavak’ın proje lansmanı görkemli bir gecede gerçekleşti. Cemiyet hayatından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, ünlü Piyanist Kerem Görsev orkestrasıyla sahne alarak misafirlere gün batımında keyifli bir dinleti sundu.

Velux Yalıkavak’ın proje alanındaki havuz başında gerçekleşen tanıtım kokteylinde proje ortaklarından Ata Yıldız Grup Kurucu Ortağı Selahattin Yıldız, Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Fırat, Ata Yıldız Grup Kurucu Ortağı Bahattin Atalay ve Fırat Life Style COO’su Ahmet Fırat misafirlere ev sahipliği yaptı. Cemiyet hayatından ise Emel Ayaydın, Banu Akçal, Zeynep Germen, Aysel Akçay, Meral Yazıcı, Şule Argüder, Zafer Kozanoğlu, Nergis Pekuysal ve Enis Pekuysal geceye katılım sağlayan konuklar arasındaydı.

Projenin tamamı deniz manzarasına sahip olan konutlardan oluşurken, M blokta yer alan malikane de lansman çerçevesinde örnek daire olarak ziyarete açıldı. Oldukça konforlu olduğu görülen 583 metrekarelik malikane misafirlerden tam not aldı.

Bodrum’un yeni yaşam alanı olacak

Fırat Life Style ve Ata Yıldız Grup ortak girişimi olan SF Yıldız İnşaat’ın Muğla Bodrum’da inşa ettiği Velux Yalıkavak; 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+1 tipte, tümü deniz manzaralı olan 18 adet rezidans ve 65 adet özel villadan oluşuyor. Projede yer alan konutlar 104 ile 140 metrekare arasında değişirken, müstakil villaların büyüklüğü ise 583 metrekareye kadar çıkıyor. 64 bin metrekarelik proje alanına sahip ve toplam 83 adet konutun yer alacağı Velux Yalıkavak, Bodrum’un yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

“Benzersizi Keşfet” mottosuyla yola çıktık

Velux Yalıkavak’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style COO’su Ahmet Fırat “Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını kullanıcılarımıza açmak üzere inşa edilen projemiz, Bodrum Gümüşlük ile Yalıkavak arasındaki Koyunbaba mevkiinde ve Yalıkavak Marina’ya 5-7 dakika uzaklıkta bulunuyor. Biz, bu proje başlarken ‘Benzersizi Keşfet’ mottosuyla yola çıktık. İnşaat sektöründeki güçlü deneyimlerimizle imza attığımız her projede kendi çıtamızı daha çok yükseltmeyi hedefliyoruz. Doğanın içinde ve doğayla bütünleşik olarak hayata geçirdiğimiz projemiz Velux Yalıkavak’ı yöreye özgü dokunuşlarla ve bölge mimarisini esas alarak inşa ediyoruz. Ayrıca bizi bu projede en çok heyecanlandıran noktalardan biri ise her konutta kullanıcılarımızın muhteşem bir manzaraya uyanacak olması. Yemyeşil bahçesinde keyifle vakit geçirilebilecek, her konutun kendine ait havuzunun bulunduğu, engin deniziyle, güneşin ve doğanın tüm ihtişamının seyre dalınacağı bir yaşam alanını da kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

"Her bir detayın incelikle düşünüldüğü ve büyük bir özenle hayata geçirdiğimiz projemizde her şey lüks yaşam standartları düşünülerek hazırlanıyor" diye konuşan Fırat, "Kullanıcılarımıza 2023 yılında teslim edilecek projede, ön talep toplama süreci ise devam ediyor. Projemizin sosyal donatıları da oldukça dikkat çekiyor. Açık ve kapalı havuz, mülk özelinde sahil ve iskele, spor salonu, spa merkezi, restoran ve sahil kafeleriyle market ve ev servis hizmetleri projemizde yer alıyor. Her bir bağımsız bölüm için tahsisli otoparklar, teraslar ve yine her bir villanın içinde özgürce yaşanan otonom odalar gibi özellikleri de barındırıyor. Rengarenk bitkiler ve tropik ağaçlarla çevrili bir peyzaj alanına sahip Velux Yalıkavak, kullanıcıları için tabiatla iç içe, kuş cıvıltılarını dinleyerek doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek şekilde dizayn ediliyor. En ince detaylara kadar düşünülerek büyük bir titizlikle oluşturulan projede, sağlıklı bir yaşam için bisiklet yolu ve koşu yolu da yer alıyor. Doğaya oldukça özenle yaklaşan Velux Yalıkavak, aynı zamanda sıfır atık projesini de benimseyerek çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerini kullandı.