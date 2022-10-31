Türkiye Voleybol Fedarasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Coenda Medical ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip B.B. Bodrumspor Coenda Medical ismiyle maçlara çıkacak.

Türkiye Voleybol Fedarasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Coenda Medical ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip B.B. Bodrumspor Coenda Medical ismiyle maçlara çıkacak.

Türkiye Voleybol Fedarasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyet ile birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentte birçok firmadan destek alan kadın voleybol takımı yeni bir anlaşmayla birlikte güce güç kattı. Bu çerçevede, yeşil-beyazlı ekip Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda Coenda Medical ile isim sponsorluğu anlaşması sağladı. Yapılan imza törenine Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrumspor Kadın Voleybol takımı şube sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztarakçı, Coenda Medical finans direktörü Emrah Petorak ve sporcular katıldı. İmzaların atılmasıyla birlikte kadın voleybol takımı, B.B. Bodrumspor Coenda Medical ismiyle müsabakalarda ter dökecek.

Yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Kadın Voleybol takımı şube sorumlusu Mehmet Dağoğlu, “Voleybol şubemiz bir yılını doldurmak üzere bu süreçte çok destek aldık. Bir firma tarafımıza ciddi anlamda destek verdi. Coenda Medical ile görüşmeler bitti, imza töreni ile birlikte bu hayırlı işi gerçekleştireceğiz. Paydaş bir şirketimizin bizimle yürüyecek, bizlerde onlarla beraber yürüyeceğiz ve şampiyonluğa giden yolda birbirimizi destekleyeceğiz. Bodrum voleybol şubemize destek veriyorlar ”dedi.

Coenda Medical finans direktörü Emrah Petorak ise, “ Bodrum’a destek çıkıyoruz inşallah hep birlikte el ele Sultanlar Ligi’ne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz bu, özellikle kadınlara değer veriyoruz. Kadın voleybolunu bu yüzden seçtik” diye konuştu.