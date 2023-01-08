Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical, ligin 10’uncu haftasında evinde oynadığı Gencelli İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup etti. Bodrum’un İncileri, en yakın takipçisi Fethiye ile arasındaki 1 puanlık farkı korurken, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical, ligin 10’uncu haftasında evinde oynadığı Gencelli İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup etti. Bodrum’un İncileri, en yakın takipçisi Fethiye ile arasındaki 1 puanlık farkı korurken, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical evinde Gencelli İdman Yurdu’nu ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonu’ndaki müsabakayı 7’den 77’ye onlarca sporsever izledi. Yeşil-beyazlı ekip sahadan 25-16, 25-14 ve 25-13’lük setler ile müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 10’uncu maçından da galip ayrılarak puanını 27’ye yükselten yeşil-beyazlılar liderlik koltuğunu korudu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Bodrum’un İncileri ligde en yakın takipçisi Fethiye ile aralarındaki 1 puanlık farkı korudu.