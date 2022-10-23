Türkiye Voleybol Federasyonu 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin ilk maçında Fethiye Zirve Spor’u 3-1’lik skorla geçerek lige galip başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin ilk maçında Fethiye Zirve Spor’u 3-1’lik skorla geçerek lige galip başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediye Bodrumspor ligin ilk haftasına galibiyetle başladı. Muğla derbisinde deplasmanda Fethiye Zirve ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, 25-22, 11-25, 25-11 ve 25-23’lük skorla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Etkili oyunu ve mücadelesiyle lige hazır olduğu sinyalini veren Bodrumspor lige 3 puanla başladı. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip 30 Ekim Pazar günü kendi evinde Marmaris ile karşılaşacak.