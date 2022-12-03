Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical kendi evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Şehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Bodrum’un İncileri ligde 7’inci galibiyetlerini alarak ligin ilk yarısını namağlup bitirdi.

Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical kendi evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Şehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Bodrum’un İncileri ligde 7’inci galibiyetlerini alarak ligin ilk yarısını namağlup bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical ligin 7’inci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaştı. Bodrum derbisinde, 25-15, 25-20 ve 25-17 olmak üzere gülen taraf 3-0’lık skorla B.B. Bodrumspor Coenda Medical oldu. Bodrum’un İncileri ligde 7’de 7 yaparak puanını 21’e çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Yeşil-beyazlı ekip ligin ilk yarısını namağlup tamamlayarak rekor kırdı.

Futbol ve voleybol takımı günü galibiyetle kapatan Bodrumspor’da yüzler gülerken Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirerek "İki takımımız da bugün galip geldi. Hem futbol hem de voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Bodrum, bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Taraftarlarımıza, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Asi Tayfa, bizi voleybolda da yalnız bırakmadı. İnşallah güzel günler Bodrum’un. Voleybol şubemizi geçen sene kurduk. İlk yılında şampiyon olmuştu. Bu sezon da il devrede 7’de 7 yaparak lider tamamladık. Hocamız Adnan Kıstak’a, yönetim kurulu üyelerimize, oyuncularımıza, teknik kadromuza, herkese teşekkür ediyoruz" dedi.