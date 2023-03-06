Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ligin son maçında deplasmanda oynadığı Aydın Büyükşehir Şehir Belediye Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Gruptan çıkarak çeyrek finale kalan Bodrum’un İncileri Amasya’da 3 takımla kozlarını paylaşacak.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ligin son maçında deplasmanda oynadığı Aydın Büyükşehir Şehir Belediye Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Gruptan çıkarak çeyrek finale kalan Bodrum’un İncileri Amasya’da 3 takımla kozlarını paylaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical ligin son maçında deplasmanda Aydın Büyükşehir Şehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip 21-25, 11-25 ve 19-25 olmak üzere parkeden 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ligi 36 puanla lider tamamladı.

Grubunu lider olarak tamamlayan Bodrum’un İncileri çeyrek final maçlarını Amasya’da oynayacak. G Grubunda mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip Bozüyük Belediye Eğitim Spor, Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Elazığ Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. 11-13 Mart arasında çeyrek final maçlarının ardından gruptan çıkması halinde Bodrum’un İncileri 18-20 Mart tarihleri arasında yarı final maçlarını oynayacak.