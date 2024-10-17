Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Bodrum’da hem çevre kirliğini önlemek hem de yoğun yağışların sebep olabileceği su baskınlarına önlem almak amacıyla 25 farklı noktada dere temizlik çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) ekipleri yaklaşan kış mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışıyor. Yağışların su baskınları meydana getirerek can ve mal kaybına neden olmaması için dere temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler ayrıca çevre kirliliğinin de önüne geçiyor.

Eylül ve Ekim Aylarında 7 Bin 400 metre Dere Temizliği Yapıldı

Son olarak Bodrum Yarımadası’nın farklı noktalarında çalışma yapan ekipler Eylül ve Ekim ayı ortasına kadar 7 bin 400 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mumcular’dan başlayan çalışmalar Bodrum merkez, Bitez, Konacık, İslamhaneleri, Akçaalan, Gümüşlük, Yalıkavak, Gübdoğan ve Gölköy Mahallelerinde olmak üzere 25 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dereler daha temiz ve akışkan hale geldi.

Son yapılan çalışmalara bakıldığında Turgutreis Bahçelievler Mahallesinde bulunan İnlitepe deresinde temizlik çalışması tamamlanırken aynı bölgede yer alan Akar derede temizlik sırasında çok fazla malzeme çıkması nedeniyle kamyon ile bu atıkların dereden çıkarılmasına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi üzerindeki kuru derede ise temizlik işlemleri tamamlandı. Yine Çömlekçi Mahallesi Akarca mevkiindeki dere temizlik çalışmaları ise sürüyor.

Ekipler önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de belirli bir plan ve program doğrultusunda dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam edecek.