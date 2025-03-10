Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum’da sürekli arızalanarak uzun süreli su kesintilerine neden olan, patladığı bölgelerde can ve mal kaybı tehlikesi yaşatan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başlıyor. Yenileme çalışması için gerekli projeler tamamlanırken MUSKİ yetkilileri tarafından çalışmalar ile ilgili Başkan Aras’a detaylı bir sunum yapıldı.

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’un en büyük sorunlarından biri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülüyor. Yıllardır patlayan içme suyu hatları nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan halkın sorunu Başkan Ahmet Aras’ın talimatı ile ortadan kalkıyor.

Hatların sürekli patlamasının önüne geçilecek.

2012 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan ve sürekli yaşanan patlaklar nedeniyle uzun süreli su kesintilerin yanı sıra, halkı can ve mal kaybı tehlikesi ile karşı karşıya bırakan Bodrum’un arızalı içme suyu hatlarının yenilenmesi için proje çalışmaları tamamlandı. Bilirkişi tarafından 2012’de devreye alınan DSİ hatlarında yapılan incelemede boru tipinin uygun olmadığı ve bununda sürekli arızalar oluşturduğu bulgusu üzerine MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yenileme çalışması ile birlikte hatların sürekli patlamasının önüne geçilecek. Mevcut CTP ve HDPE tipi borular, dayanıklılığı yüksek çelik ve duktil cinsi borularla yenilenecek.

18 Bin metrelik bölüm yenilendi

MUSKİ Genel Müdürlüğü teknik ekibi tarafından uzun süredir yapılan saha incelemeleri ve araştırmalarının ardından 56 kilometrelik DSİ ana isale hattının yaklaşık 20 bin metrelik kısmının yenilenmesi için proje hazırlandı. Bugüne kadar hattın yaklaşık 18 bin metresi yine MUSKİ tarafından kısmi olarak yenilenirken yeni proje ile toplam 38 bin metrelik kısmı yenilenmiş olacak. Proje kapsamında mevcut hatlar Torba’da 2500 metre çelik, Gümbet’te 2700 metre duktil, Kargı - Oyder’de 5600 metre duktil ve Turgutreis - Yaka Mahallelerinde 8600 metre duktil borularla yenilenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde proje kapsamında ilave yenileme çalışması yapılacak. Tüm bu işlemlerin yanı sıra 18 vantuz, 22 tahliye vanası, 4 terfi merkezi ve ilave 2 adet 2000 mertreküp kapasiteli içme suyu deposu imalatı da gerçekleştirilecek. Böylelikle Bodrum’un suyunun basıncı ve debisi ayarlanarak kontrolü sağlanacak. Hidrolik modelleme çalışmaları ile zaruri durumlar dışında yaşanan patlakların önüne geçilecek.

Başkan Aras, "Proje için öz kaynaklarımızı kullanacağız"

Proje hakkında MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, Başkan Ahmet Aras’a Bodrum Torba depolama sahasında detaylı bir sunum gerçekleştirirken Başkan Aras burada açıklamalarda bulundu. Aras, Bodrum’da basınçtan kaynaklı patlamaların önüne geçeceklerini ve 2025 yılı Kasım ayı itibariyle çalışmaların başlayacağını söylerken, "62,5 Milyon EURO’luk Fransız Kalkınma ajansı tarafından çok uygun şartlarda verilen kredimiz hazır. Ancak Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmadığı için bu krediyi kullanmıyoruz. Buradan gelecek parayı su kayıp kaçağıyla mücadelede kullanarak birçok sorunu ortadan kaldırabilirdik ancak maalesef bu mümkün olmuyor. Ancak biz Bodrum için kendi öz kaynaklarımızı kullanacağız. Kredi çıkmasa da finansmanımız hazır. Burada CTP boruları duktil borularla değiştiriyoruz. Bodrum bölgesinde basınç kaynaklı patlama sorununu çözeceğiz. Önceliğimiz kayıp kaçağı en aza indirmek" dedi.