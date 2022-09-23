Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Recai Çakır, 1982 yılında 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir hedefinden bugün 45-47 milyon turist ve 32-35 milyar dolar gelire ulaşan Türkiye’nin ileriye dönük 5-10-25 ve 50 yıllık bir master planlama ile 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir elde etme hedefinin mümkün olduğu açıkladı. AB’deki doğalgaz krizini Türkiye’nin lehine çevirebileceğini de belirten Çakır, bu yönde gerekli adımların atılması halinde Türkiye’nin turizmde rekor kırabileceğini belirtti.

Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Recai Çakır, 1982 yılında 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir hedefinden bugün 45-47 milyon turist ve 32-35 milyar dolar gelire ulaşan Türkiye’nin ileriye dönük 5-10-25 ve 50 yıllık bir master planlama ile 100 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir elde etme hedefinin mümkün olduğu açıkladı. AB’deki doğalgaz krizini Türkiye’nin lehine çevirebileceğini de belirten Çakır, bu yönde gerekli adımların atılması halinde Türkiye’nin turizmde rekor kırabileceğini belirtti.

“Terör saldırıları etkiledi”

İşadamı Recai Çakır, “2016 yılında malum terör saldırılarından sonra Türkiye’deki turizm yaklaşık yüzde 50 gerilemişti ve Avrupalılar Türkiye’ye gelmemeye başlamıştı. Terör saldırıları ve bombalamalar Türk turizminin Akdeniz’in parlayan yıldızı olan Türkiye’yi çok ciddi bir darbe verdi. Yaklaşık Avrupa’nın dördüncüsü dünyanın altıncısı olan Türkiye gerileyerek 15’inci sıraya kadar düştü. 2017 yılında hafif toparlanma, 2018’de ayağa kalkma, 2019’da normalleşme ve 2020 yılında ise 2015 yılını yakalayacak iken pandemi krizinin patlamasıyla yaklaşık 2 yıldır neredeyse turizm gelirlerimiz yüzde 10’a kadar düştü. Yüzde 90 yüzde 75 daralmalar oldu. Geldiğimiz 2022 yılında ise 2 yıllık pandemi döneminin yaralarını sararak 2019 yılını yakalamasak dahi ona yakın bir rakamlar olacağı öngörülüyor. Otellerin dolulukları temmuz ayında yüzde 90-95’lerde, ağustos ayında da yüzde 90’ları buldu. Eylül ayında da bu doluluklar devam ediyor hatta sezon Ekim ve Kasım’ın 15’ine kadar uzayacak gibi görünüyor” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşına rağmen iyi bir sezon geçiriyoruz”

Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, 2022 yılı turizm sezonunda Rus ve Ukrayna beklentisinin savaş nedeniyle beklentileri düşürdüğünü açıklarken, “Ruslardan beklediğimiz 7 milyon, aşağı yukarı yarısı Ukrayna’dan beklediğimiz 2 buçuk milyonun ise sadece yüzde 10’u belki gelmiştir Türkiye’ye. O yüzden alternatif marketlere yöneldi Türk turizmcisi. Ortadoğu ve özellikle Balkan ülkeleri ve Almanya başı çekerek Türk turizminin yerine İngiltere üçüncülüğe oturdu. Şu anda Almanya Rusya ve İngiltere olarak sıralama görülüyor. Böylece şu anda turizmden gerekli büyümeyi bu kriz sonrası elde ederek iyi bir sezon geçiriyoruz diyebiliriz” dedi.

“2023 sonunda hem turist, hem gelir rekoru kırılabilir”

Türkiye’nin önümüzdeki yıl yapılacak seçim sürecini iyi yönetmesi ve bazı adımların atılması ile hem gelirde hem de turist sayısında 100 yılın rekorunun kırılabileceğini belirten Çakır, “Yılsonu hedef 45 ile 47 milyon arası turist, 32 ile 35 milyar dolar arasında bir turizm geliri gibi görünüyor. Bu tamamen önümüzde kalan 4 aya bağlı. Buradaki gelişmelerde herhangi bir olumsuzluk olmazsa sanıyorum bu rakamlara ulaşmamız mümkün. Ancak normalleşme ve seçim sürecinde doğru yönetilir seçimler zamanında olursa, AB ilişkileri, ekonomik göstergeler ve bazı kriterler istenilen şekilde giderse Türk turizmi 2023 yılında son 40 yılın rekorunu belki de 100 yılın rekoru kırılabilir” dedi.

“Türkiye farklı destinasyonlara yönelmeli”

Çakır, 1982’lerde başlayan rahmetli Cumhurbaşkanı Özal yapmış olduğu turizm hamlesiyle 2 milyon turist 2 milyar dolar gelirden bugün 32-35 milyar dolar konuşuluyorsa bunun Rahmetli Özal’ın turizm hamlesi sayesinde olduğunu açıkladı. Çakır, “Şu anda Türkiye layık olduğu yerde değil. İstersek bu turizmi kısa zamanda 100 milyon turiste ve 100 milyar dolara ulaştırmak mümkündür. Sadece çok ciddi bir 5, 10, 25 ve 50 yıllık turizmle ilgili kalkınma planlarının hazırlanması, mastır planlarının hazırlanması, ihtiyaç olan bölgelerde turizm yatırımlarına hız verilmesi, arz fazlalığı olan bölgelerde bir müddet yatırımları ara vererek fiyatların dengelenmesi ve Türkiye’nin topyekûn 81 vilayetinde dünyanın gelip görebileceği turizm kentleri oluşturulmalı. Çünkü Türkiye’nin 81 vilayetinde çok değerli kültür varlıklarımız var, çok değerli gastronomi turizmimiz var ve çok değerli inanç turizmimiz var. Turizmin 4 mevsimin aynı anda yaşandığı ender ülkelerden biriyiz. Bir tarafta kayak turizmi yaparken, bir tarafta kış turizmi yapma imkanı varken deniz kenarında denize girme imkanı sağladığı gibi yaylalarda daha serin yerlerde insanların doğada vakit geçirebileceği turizm destinasyonu olarak elimizde imkanlar var” dedi.

“Termal turizmimizi tanıtamıyoruz”

Henüz dünyaya tanıtamadığımız çok değerli kaplıca turizmi, termal turizmimiz olduğunu belirten Çakır, "Bunun en son örneği Bodrum’da yaptığımız tek termal otel oluşumuz ve Bodrum’u termal ile buluşturmuş olmamız da yüzlerce yeni kaynak ortaya çıkarttık ya da çıkmış olan bölgeleri iyi pazarlayabilirsek Türk turizmi bundan da faydalanılacaktır. Yine atıl olan kış turizmi dediğimiz yüzde 30’u ancak açık kalıyor. Bunların yüzde 100’ünü açık tutarak değişik kıtalardan insanları Türkiye’ye getirebilirsek, Avrupa’daki özellikle İskandinav ülkelerini Türkiye çekebilirsek çok ciddi bir pay elde edebiliriz" dedi.

“Avrupa’daki Doğalgaz sıkıntısını lehimize çevirebiliriz”

AB ülkelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ambargo nedeniyle Rusya’nın doğalgaz akışını kısıtlaması ile bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını ve özellikle yaşlı vatandaşlarını sıcak ülkelere gönderebileceğini belirten Çakır, Türkiye’nin bunu lehine çevirebileceğini söyledi. Recai Çakır, “Birçok yaşlının ülkemizde daha uzun güneşi görebilmeleri için kendi memleketlerinde kalmak yerine ki doğalgaz bu sene ciddi sıkıntı oluşturacak. Avrupa belki vatandaşlarına destekleyecek ’sıcak ülkelere gidin’ diye. Onların ülkemize gelmesi halinde kış turizmi layık olduğu yere gelecek. Daha önümüzde çok yol var ve dolayısıyla bunu yapabilmek için de Türkiye’nin belirli turizm bölgelerine direkt uçuşları başlatılması gerekli. 12 ay boyunca Bodrum, Dalaman, İzmir, Antalya. Kapadokya, Erzurum gibi bölgelere kışın da ciddi yurt dışından direkt seferlerin başlatılması halinde yeni bir topyekûn turizm kalkınma hamlesiyle turizmde yeniden dönüşüm, yeniden planlama yapılırsa çok kısa sürede dünyanın ilk üçü hatta ilk sırasına yerleşmemiz mümkündür” dedi.