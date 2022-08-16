Bodrum Otelciler Derneği tarafından Bodrum için hazırlanan tanıtım videosu izlenme rekoru kırarak 7 milyon üzerinde yerli ve yabancı turistte ulaştı. Yurtdışı tanıtımı için yapılan videonun yeni çekimleri için BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz çalışmalara başladı.

Bodrum Otelciler Derneği tarafından Bodrum için hazırlanan tanıtım videosu izlenme rekoru kırarak 7 milyon üzerinde yerli ve yabancı turistte ulaştı. Yurtdışı tanıtımı için yapılan videonun yeni çekimleri için BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz çalışmalara başladı.

Bodrum’un en büyük derneklerinden biri olan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Tur acentelerine ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla 7 milyon yerli ve yabancı turistte tanıtım videolarını ulaştırdı. Elden ele dağılımla daha da fazla kişiye ulaşan ve olumlu yorumlar alan videonun devamını çekme kararı alan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ortalama 7 Milyon izlenmeye ulaştığını ifade ederek, “Yurt dışında değişik ülkelerde olmak üzere 7 milyon üzerinde izlenme oranını geçti. Tanıtım filmlerini yurtdışındaki acentelere yolladık. Acentelerin tanıtım çalışmalarında da yer aldı. Film yurt dışında oldukça ses getirdi. Filmin bir tanesini Nejat İşler seslendiriyor. Nejat İşler’e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 3’üncü film çekimleri de çok yakında başlayacak. Bodrum Ticaret Odası ve BODER iş birliğinde 3’üncü filminde çekimlerine başlayacağız. 3’üncü filmi de yurt dışında yayınlamayı planlıyoruz. Görsellik Bodrum tanıtımı için önemli bir faktör. Yurt dışı fuarlarında da yer verilmekte. Satış, pazarlama odaklı acentelerin dikkatini çekiyor. Bu gibi filmleri ilgili mecralara gönderdiğinizde gerçekten etkisi çok fazla oluyor. Bir Bodrum markası var bu markanın ismi var filmi yok önemli olan Bodrum’u nasıl tanıttığımız bu filmler Bodrum’u tam anlamıyla anlatıyor diye düşünüyorum. Yurt dışı ve yurt içi tanıtımlarında Bodrum’un sadece deniz, kum, güneş olduğunu değil yerelinde de çok önemli değerlerin olduğunu anlatmaktır. Bizde bu filmde bunu Bodrum’un tüm güzelliklerini ortaya koyarak anlatmaya çalıştık. Çok güzel tepkiler altık. Şimdi sıra 3’üncü filmi çekmekte yakın bir tarihte 2023 sezonuna yetişecek şekilde çekimlere başlayacağız” dedi.