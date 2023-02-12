Bodrumspor oyuncuları ve teknik ekip tarafından toplanan yardım malzemeleri, takım otobüsüyle deprem bölgesine gönderildi.

Bodrumspor oyuncuları ve teknik ekip tarafından toplanan yardım malzemeleri, takım otobüsüyle deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş depremin ardından tüm Türkiye’de başlatılan yardım seferberliği, Bodrum’da da sürüyor. Bodrumspor’un oyuncuları ve teknik heyeti, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Yeşil beyazlı kulübün, oyuncuları ve teknik heyeti tarafından toplanan yardım malzemeleri, kolilendikten sonra takım otobüsüne yüklendi. Otobüs, deprem bölgesine doğru hareket etti.