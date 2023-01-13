Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 2 futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 2 futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.

Yeşil beyazlılar, Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar’ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladıklarını duyurdu. Ege temsilcisi son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 27 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile de sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Nijeryalı futbolcu daha önce 159 Süper Lig maçında mücadele etti, bu maçlarda 28 gol kaydetti.

Bodrumspor’dan yapılan açıklamada “Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar’a formamız altında başarılar dileriz” denildi.